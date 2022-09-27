Комунальники Харкова відновляють покриття вулиць

Про це інформує КП «Шляхрембуд» Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Шляхрембуд», робітники підприємства упорядкували місця розриттів інженерних служб міста на вул. Сумській, бул. Юр'єва та у пров. Подільському.
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