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27.09.2022  19:52   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова відновляють покриття вулиць

Про це інформує КП «Шляхрембуд» Харкова.

Відновляють покриття вулиць комунальники Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Шляхрембуд», робітники підприємства упорядкували місця розриттів інженерних служб міста на вул. Сумській, бул. Юр'єва та у пров. Подільському.

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  ремонт дорог, харьков
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