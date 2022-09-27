Комунальники Харкова відновляють покриття вулиць

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Гороскоп на 27 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Не захоплюйтеся довгими міркуваннями, інакше виявите, що проект, що довго виношується, доведеться відкласти до кращих часів, бо час вийшов.

Прогноз погоди у Харкові на 27 вересня У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Починаючи з середини дня йтиме сильний дощ, який ближче до вечора стане слабкішим.