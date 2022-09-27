27.09.2022 18:25 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав харківських юдеїв з початком Нового року

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з початком єврейського Нового року - святом Рош ха-Шана.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов привітав зі святом представників єврейської діаспори.

"Вітаю всіх юдеїв з початком єврейського Нового року – святом Рош ха-Шана!

Як відомо, це час переосмислення прожитого, покаяння та надії на майбутнє. Впевнений, що з властивою єврейському народу мудрістю ви увійдете в новий рік з чистими помислами і зробите все, що від вас залежить, щоб жити відповідно до заповідей Тори.

На жаль, зараз більшість улюблених усіма нами свят затьмарена війною та горем, яке вона принесла на нашу землю. Російський агресор хоче стерти з лиця землі нашу країну та знищити людей, які її населяють.

Тому всі ми – і українці, і євреї, і інші народи – пліч-о-пліч захищаємо нашу спільну Батьківщину, наших дітей, наше майбутнє. Кожен на своєму місці робимо все для нашої Перемоги.

Я впевнений, що наступного року ви слухатимете священні звуки шофара у спокійному та мирному Харкові! Щастя вам, здоров'я, удачі, благополуччя та миру всім нам! Шана това!"