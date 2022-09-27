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27.09.2022  18:40   

Переваги та недоліки криптовалюти

Інвестори розглядають біткоін за тим самим принципом, що й будь-які інші високоризиковані інвестиції. Тобто інвестор, який збирається в нього вкладатися (і до будь-якої іншої криптовалюти це теж стосується) повинен виходити з двох факторів - своєї толерантності до ризику та інвестиційних цілей

Переваги та недоліки криптовалюти

Переваги крипти: чому в неї варто інвестувати

Людина, яка хоче вкласти гроші в крипту, повинна знати, у чому полягають переваги та недоліки криптовалютних вкладень. Також йому буде потрібний хороший обменник биткоин, який дозволить бути повністю впевненим у проведених операціях.
 
Якщо говорити про основні плюси криптовалюти як інвестиційного інструменту, то це:
 
  • відсутність інфляції - починаючи з біткоїну, всі криптовалюти випускаються у фіксованій кількості, а це означає, що інфляційний фактор не призводить до зниження їхньої вартості;
  • приватність – це чинник, який приваблює багатьох інвесторів. Для операцій із криптою потрібен лише номер гаманця;
  • децентралізованість - це також залучає інвесторів, які не хочуть залежати від політичної чи економічної ситуації у різних країнах, що неминуче при інвестуванні у фіатні валюти;
  • висока швидкість переказу. Треба сказати, що криптовалюти обмінюються практично миттєво, що справді дуже зручно.

Недоліки крипти: що потрібно знати

Одним із головних недоліків криптовалюти є те, що її можуть використати для проведення незаконних транзакцій. Оскільки їх неможливо відстежити, крипта зокрема використовується для угод на "чорному ринку".
 
Якщо втратити дані, то можна втратити і всі гроші, оскільки користувач має лише один закритий ключ, який не відновлюється і не повертається у разі втрати.
 
Використання криптобірж – це завжди ризик злому. Біржі зберігають дані користувачів, отже якщо хакери зламають біржу, вони отримають доступом і до цих даних. Крім того, повернути кошти, відправлені з криптогаманця, неможливо, тому якщо у його власника виманили переказ, то з грошима можна попрощатися назавжди.
 
Тэги:  криптовалюта, криптокошелек, крипта
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