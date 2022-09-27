27.09.2022 18:58 Дмитро Колонєй

Окупанти перетворили школу під Харковом на смітник (фото)

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни у передмісті Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, у сільській школі на Харківщині під час окупації проживала російська армія.

Освітній заклад, де навчались маленькі українці, окупанти перетворили на смітник та центр розміщення зброї. Серед побаченого — бруд, боєприпаси, залишки російських пайків та пляшки з-під алкоголю.

У кабінеті хімії на дошці залишився напис з мирного життя «22.02.2022». Російська армія також залишила своє послання, вчергове підкреслюючи ставлення до людей в Україні.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) проведено огляд однієї зі шкіл Чугуївського району.