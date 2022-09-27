27.09.2022 17:15 Віталій Хінєвіч

П'ять місяців без газу: у місті Харківської області відновлюють газопостачання

У місті Барвінкове фахівці відновлюють газопостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".

Повідомляється, що мешканців міста Барвінкове Харківської області, почали підключати до газопостачання. У перший день робіт газ з'явився в 150 домоволодіннях.

Крім того, фахівці компанії виявили та ліквідували приховані пошкодження газорозподільної системи. Мешканці Барвінкового через окупантів перебували без газу 5 місяців. Відновлювальні роботи у цьому населеному пункті тривають.

Крім цього наголошується, що 26 вересня вдалося підключити до газопостачання ще понад 500 домоволодінь у місті Балаклія. У селах громади продовжуються роботи з розмінування газових об‘єктів, їхнього обстеження та ремонту.

Також продовжуються роботи в населених пунктах Ізюмського, Чугуївського та Харківського районів.

Нагадаємо, харківські комунальники усунули 12 пошкоджень на водоводах.