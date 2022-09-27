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27.09.2022  17:15   Віталій Хінєвіч

П'ять місяців без газу: у місті Харківської області відновлюють газопостачання

У місті Барвінкове фахівці відновлюють газопостачання.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".
 
Повідомляється, що мешканців міста Барвінкове Харківської області, почали підключати до газопостачання. У перший день робіт газ з'явився в 150 домоволодіннях.
 
Крім того, фахівці компанії виявили та ліквідували приховані пошкодження газорозподільної системи. Мешканці Барвінкового через окупантів перебували без газу 5 місяців. Відновлювальні роботи у цьому населеному пункті тривають.
 
Крім цього наголошується, що 26 вересня вдалося підключити до газопостачання ще понад 500 домоволодінь у місті Балаклія. У селах громади продовжуються роботи з розмінування газових об‘єктів, їхнього обстеження та ремонту.
 
Також продовжуються роботи в населених пунктах Ізюмського, Чугуївського та Харківського районів.
 
Нагадаємо, харківські комунальники усунули 12 пошкоджень на водоводах.
 
Источник:   АТ "Харківгаз"
 Тэги:  жкх, харьков
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