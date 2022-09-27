27.09.2022 16:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові ЦНАП допоможе оформити заявку про пошкоджене майно

У період відновлення роботи ЦНАПу, на жаль, велика кількість заявників це люди, які зазнали втрат пошкодженого нерухомого майна.

Про це повідомили у ЦНАП міста Харків. Передає РЕДПОСТ

Повідомляється, що в Україні через Мінцифру є можливість подавати заявки про знищене та пошкоджене майно у проєкті «Дія». Однак не в усіх є мобільні телефони, не всі мають можливість це робити через відсутність інтернету.

Для цього необхідно підготувати інформацію про майно, його пошкодження чи знищення, взяти документ, що посвідчує особу, та ідентифікаційний код (РНОКПП) і звернутися до будь-якого підрозділу Центру надання адміністративних послуг.

Для самостійного одержання послуги треба авторизуватися у застосунку «Дія», натиснути «Послуги», обрати «Пошкоджене майно» та заповнити форму, вказавши необхідні дані.