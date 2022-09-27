27.09.2022 16:41 Дмитро Колонєй

Мы столкнемся с серьезными вызовами в период отопительного сезона, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив на зустрічі із представниками Товариства Червоного Хреста України.



Мы столкнемся с серьезными вызовами в период отопительного сезона, - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, Харківський міський голова Ігор Терехов подякував Товариству Червоного Хреста за допомогу мешканцям Харкова та Харківської області під час війни.

Мер Харкова зазначив, що російський агресор цілеспрямовано знищує інфраструктурні об'єкти, тому зараз основне завдання - забезпечити комфортний побут людей у майбутньому опалювальному сезоні.

«Мы столкнемся с серьезными вызовами в период отопительного сезона. Основа основ - это отопление. Поэтому, учитывая вашу гуманитарную миссию, я буду обращаться к вам с просьбой о помощи», - підкреслив міський голова.

Представники Товариства Червоного Хреста зазначили, що готові розглянути питання надання фінансової допомоги чотирьом тисячам домогосподарств, які постраждали від обстрілів, у ремонті, встановленні вікон та виконанні інших робіт. Також Товариство тісно співпрацює із КП «Харківські теплові мережі».

Роботу з надання допомоги Харкову буде продовжено.