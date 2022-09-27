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27.09.2022  17:32   Дмитро Колонєй

Харківські боксери стали віце-чемпіонами Європи (фото)

Вихованці Харківської спортивної школа успішно виступили на чемпіонаті Європи.

Стали віце-чемпіонами Європи харківські боксери
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду,   Вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школа № 6 Слобідського району успішно виступили на чемпіонаті Європи з боксу серед дорослих та юніорів, що відбувся у місті Булонь-сюр-Мер (Франція). 
 
Стали віце-чемпіонами Європи харківські боксери
 
 У складі національної збірної команди України з французького боксу Сават харків’яни взяли участь у розділі «Комба». За результатами змагань «срібло» чемпіонату вибороли Антон Черніков, Карина Тат’янченко та Денис Фуртас (тренер – Юрій Кохановський).   
 
Стали віце-чемпіонами Європи харківські боксери
 
«Віримо в спортивні перемоги наших вихованців та тренерів, вітаємо славетний початок нового навчального року! Міцно тримаймо спортивний фронт!» - зазначили в адміністрації Слобідського району.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  бокс, спорт, харьков
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