27.09.2022 17:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області проводять часткову евакуацію

Через ворожі обстріли людей евакуювали з деяких населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на главу ХОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що на Харківщині відбувається часткова евакуація людей, які цього хочуть.

На даний момент на деокупованих територіях Харківської області евакуювалися 8 933 особи. Серед них 859 дітей та 91 особа з інвалідністю.

Найбільше людей евакуювали з міста Куп'янськ, понад 6 тисяч людей. Евакуйованим людям надають тимчасове житло та гуманітарну допомогу.

Також повідомляється, що в евакуації брали участь військові, медики, рятувальники,співробітники районної влади та місцевого самоврядування.