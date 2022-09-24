24.09.2022 16:00 Віталій Хінєвіч

Рятувальники закликають мешканців Харківської області бути уважними

Окупанти залишають по собі значну кількість вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що на деокупованих територіях працюють сапери ДСНС. За добу ними обстежено 12 га та знешкоджено 578 вибухонебезпечних предметів. В першу чергу сапери розміновують об’єкти критичної інфраструктури, водо-, газо-, тепло-, єлектро- мережі, а також виконують заявки від населення щодо виявлення ВНП.

«Вкотре нагадуємо усім – відвідування лісів зараз є дуже небезпечним через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів. Любителям збору грибів нагадуємо, що прогулянка до лісу може обернутися трагедією. Адже кількість не здетонованих снарядів і мін, які залишили окупанти на нашій землі, дуже велика. Також необхідно утриматись від походів та пересування будь-якою пересічною місцевістю, окрім проїзних доріг, тротуарів, стежок населених пунктів. Просимо не нехтувати правилами безпеки! Бережіть себе. Будьте обережні!»,- розповіли в ДСНС Харківської області.

Нагадаємо, у Харківській області внаслідок ворожих дій поранено дітей