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24.09.2022  16:30   Віталій Хінєвіч

Окупанти зруйнували завод у Харкові та завдали багатомільйонної шкоди довкіллю

Держекоінспекція провела огляд території пошкодженого окупантами Харківського ремонтного механічного заводу.

Завод
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію України.
 
Фахівці встановили, що у результаті декількох ракетних ударів знищено ТОВ «Харківський ремонтно механічний завод», що розташований у місті-герої Харкові. Було  відпрацьовано всі можливі матеріали для розрахунку збитків.
 
Сума збитків довкіллю склала майже 58 млн. гривень.
 
«У мирний час підприємство займалось виробництвом машин, спеціального та загального устаткування, будівельних металевих конструкцій, а наразі територія заводу вкрита рештками боєприпасу, пластику, деревини, металів, скла, цегли, бетону, шиферу тощо. Загальна площа засмічення земельної ділянки склала понад 1000 м2. 
 
Матеріали справи направлено до Оперативного штабу при ДЕІ. Працюємо на перемогу!», - розповіли у Держекоінспекції.
Источник:   Державна екологічна інспекція України
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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