22.09.2022 19:56 Дмитро Колонєй

ЗСУ відбили ворожі атаки на Харківщині (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 22 вересня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог і надалі завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках, тероризуючи мирне населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається для всієї території України.

За добу противник завдав 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів, Це, зокрема, Пришиб, Спірне, Веселе, Мар’їнка, Бахмут, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Запоріжжя, Кривий Ріг, Первомайськ, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок та Миролюбівка.

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Глибоке, Стрілеча, Мороховець, Веселе, Сотницький Козачок, Вовчанськ, Гатище, Дворічна, Гусинка, Кам’янка, Куп’янськ, Артільне, Осинове та Міхуватка;

Ворог намагається утримати ситуацію на тимчасово окупованих територіях під своїм контролем. У Херсоні посилюється адміністративно-поліцейський режим, здійснюється перевірка осель та психологічний тиск на місцевих жителів.

Активізувалась робота щодо підготовки та проведення так званого “референдуму” на тимчасово захоплених територіях України. Так, у населених пунктах Херсонської області, представники російської окупаційної влади, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані. Триває формування так званих “виборчих комісій”.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Куп’янськ, Зайцеве та Новомихайлівка.

Протягом доби авіація Сил оборони уразила десять районів зосередження живої сили і військової техніки противника та дві позиції зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження, зокрема, по чотирьох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях ППО, позиції артилерії, а також трьох складах боєприпасів.