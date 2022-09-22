22.09.2022 19:23 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники прочищають та ремонтують зливи

Про це інформує КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» фахівці підприємства

промивають колектор по вул. Калініна,

ремонтують оглядові колодязі по вул. Владислава Зубенка та вул. Великій Панасівській.