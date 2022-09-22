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22.09.2022  19:23   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники прочищають та ремонтують зливи

Про це інформує КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.

Прочищають та ремонтують зливи комунальники Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» фахівці підприємства

  • промивають колектор по вул. Калініна,
  • ремонтують оглядові колодязі по вул. Владислава Зубенка та вул. Великій Панасівській.

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, ливневка, харьков
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