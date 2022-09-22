22.09.2022 18:58 Дмитро Колонєй

В мережіі з'явилося відео пожежі автомобіля у Харкові (відео)

Патрульний поліцейський у Харкові допоміг водієві боротися з вогнем.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію, 21 вересня 2022 року близько 9-ї години, перебуваючи на вихідному, патрульний Максим Петухов їхав проспектом Гагаріна. Він побачив, як з-під капоту авто ВАЗ з’явилось полум’я. Поліцейський одразу наздогнав автівку та привернув увагу водія.

Не гаючи часу, Максим дістав свій вогнегасник і почав гасити полум’я. На щастя, поряд проїжджав патрульний екіпаж, який також зупинився. Патрульні Дмитро Степанов, Сергій Найдьонов, Руслан Медюков та Ірина Іваненко за допомогою вогнегасників ліквідували загорання.

Водій пояснив поліцейським, що автомобіль загорівся зненацька під час руху. На щастя, ніхто не постраждав.

Чоловік щиро подякував патрульним за врятоване авто та допомогу.

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