В мережіі з'явилося відео пожежі автомобіля у Харкові (відео)

Патрульний поліцейський у Харкові допоміг водієві боротися з вогнем.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію, 21 вересня 2022 року близько 9-ї години, перебуваючи на вихідному, патрульний Максим Петухов їхав проспектом Гагаріна. Він побачив, як з-під капоту авто ВАЗ з’явилось полум’я. Поліцейський одразу наздогнав автівку та привернув увагу водія.
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