22.09.2022 18:25 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова відновили десятки водонапірних колонок'

Про це інформує КП «Харківводоканал».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківводоканал», ремонтники Слобідського району Комплексу «Харківводопостачання» завершили підготовку зовнішніх водопровідних трубопроводів та об'єктів водопостачання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

За інформацією начальника районної служби зовнішніх водопровідних мереж Олексяій Мацюка, у ході планових заходів фахівці переклали водовід на вул. Плеханівській, відновили 29 водонапірних колонок, упорядкували і прочистили 142 оглядові колодязі. Також на контролі знаходяться всі пожежні гідранти та запірно-регулююча арматура на мережах.

«Всі заплановані ремонти провели, продовжуємо виконувати технічні огляди об'єктів водопостачання і усувати аварійні ситуації, що виникають. Зокрема, сьогодні ведемо реставрацію запірно-регулюючої арматури на трубопроводі діаметром 600 мм на вул. Державінській. Працюємо без відключення, водопостачання забезпечуємо по паралельному трубопроводу. Ремонт плануємо завершити до початку комендантської години, після чого обов'язково упорядкуємо місце розриття», - зазначив Олексій Мацюк.

Також він повідомив, що з початку місяця районні майстри усунули 19 позаштатних ситуацій на водоводах. За його словами, вони готові до ліквідації аварій будь-якої складності та докладають максимум зусиль, щоб оперативно виконувати ремонтні роботи та своєчасно реагувати на всі заявки і звернення споживачів.