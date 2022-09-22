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22.09.2022  15:59   Дмитро Колонєй

У Харкові відновлюють пошкоджений ворогом будинок (фото)

Про це інформує АТ «Житлобуд-1» Харкова.

Відновлюють пошкоджений ворогом будинок на Холодногірській у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на АТ «Житлобуд-1», будівельники акціонерного товариства ведуть ремонтно-відновлювальні роботи у житловому будинку по вул. Холодногірській.Він був пошкоджений під час ворожих обстрілів району.

.Відновлюють пошкоджений ворогом будинок на Холодногірській у Харкові

Відновлюють пошкоджений ворогом будинок на Холодногірській у Харкові

Відновлюють пошкоджений ворогом будинок на Холодногірській у Харкові

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  ремонт домов, обстрел, харьков, агрессия россии
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