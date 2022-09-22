ТОП-10 вакансій у Харківській області

Станом на 22 вересня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1022 вакансії.
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Навіть у звичайнісіньких справах фантазії сьогодні гратимуть чималу роль, розфарбовуючи в яскраві кольори похмурі будні. У цьому таїться каверза: занадто легко буде прийняти бажане за дійсне.
Небо, ясне у Харкові вночі та вранці, затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора.
Щороку 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави.
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