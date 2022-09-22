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22.09.2022  16:10   Віталій Хінєвіч

ТОП-10 вакансій у Харківській області

Станом на 22 вересня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1022 вакансії.

вакансії Харківська область
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У ХОВА назвали ТОП-10 вакансій, які найбільше затребувані цього тижня:
 
  • 1. Головний інженер – 25000 грн
  • 2. Лікар загальної практики-сімейний лікар – 16000 грн
  • 3. Перукар (перукар - модельєр) – 15000 грн
  • 4. Електромонтер – 13000 грн
  • 5. Тесляр – 12000 грн
  • 6. Методист – 11551 грн
  • 7. Сортувальник деталей підшипників – 10000 грн
  • 8. Спеціаліст державної служби – 9000 грн
  • 9. Охоронник – 8000 грн
  • 10. Бібліотекар – 6500 грн
З повним переліком вакансій можна ознайомитись за посиланням.
 
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 073 055 98 24; 098 567 05 76; 095 138 72 96; 099 056 28 00; 099 020 87 21.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, вакансии
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