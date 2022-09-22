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22.09.2022  14:45   Віталій Хінєвіч

У Шевченковому відновив роботу мобільний сервісний центр МВС

Мобільний сервісний центр МВС працюватиме в населеному пункті двічі на тиждень.

сервіс МВС
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що жителі деокупованого Шевченкового отримали можливість змінити водійське посвідчення або перереєструвати авто, не виїжджаючи з громади.
 
Уперше після деокупації Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Харківській області приїхав у Шевченкове 20 вересня. Оскільки в селищі немає світла та інтернету, то цього дня здебільшого надавали консультаційну підтримку населенню.
 
«Попередніх записів не було, люди просто підходили на вулиці й запитували, які послуги можна отримати. Ми роздавали для них листівки з необхідною інформацією. У перший день ми здійснили дві перереєстрації авто та замінили шість посвідчень водія», – зазначив начальник Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Харківській області Валерій Бондаренко.
 
Надалі мобільний сервісний центр МВС працюватиме у Шевченковому у вівторок та четвер з 11:00 до 15:00.
 
Детально ознайомитись з графіком наступних виїздів на Харківщині можна за посиланням.
 
Нагадаємо, Харківська міграційна служба відновлює роботу повної електронної черги.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, сервис
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