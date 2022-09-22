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22.09.2022  15:05   Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 23 вересня

У деяких областях України очікуються опади.

погода в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
 Повідомляється, що вночі в західних та Житомирській областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.
 
Вдень в Україні, крім більшості південних та центральних областей, невеликий, на Доннеччині та Луганщині помірний дощ. Вночі та вранці у північно-східних областях місцями туман.
 
Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8°, в Криму та Приазов'ї до 11°, вдень 9-14°, у південній та південно-східній частинах 13-18°; на високогір'ї Карпат протягом доби 1-3° тепла.
 
Крім цього зазначається, що вночі 24-25 вересня у західних, північних, центральних областях на поверхні ґрунту (на високогір'ї Карпат і в повітрі) заморозки 0-3°. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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