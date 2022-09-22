22.09.2022 15:05 Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 23 вересня

У деяких областях України очікуються опади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що вночі в західних та Житомирській областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Вдень в Україні, крім більшості південних та центральних областей, невеликий, на Доннеччині та Луганщині помірний дощ. Вночі та вранці у північно-східних областях місцями туман.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8°, в Криму та Приазов'ї до 11°, вдень 9-14°, у південній та південно-східній частинах 13-18°; на високогір'ї Карпат протягом доби 1-3° тепла.

Крім цього зазначається, що вночі 24-25 вересня у західних, північних, центральних областях на поверхні ґрунту (на високогір'ї Карпат і в повітрі) заморозки 0-3°. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.