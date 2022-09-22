22.09.2022 15:20 Віталій Хінєвіч
В Харківській області окупанти скидали авіабомби на житлові будинки
У місті Куп'янськ виявили авіабомби.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Повідомляється, що 22 вересня правоохоронці виявили у місті Куп'янськ парашутовані битонобійні авіабомби ФАБ-500. Вага бойового заряду однієї бомби сягає півтони, довжина складає понад 2 метри.
Серед всіх місць, де впали ФАБ-500, — житлові масиви. Окупанти скидували бомби прямо на будинки.
«Весь світ бачить правду: Росія воює з мирними мешканцями. Країна-агресор порушує закони та звичаї війни, нехтуючи всіма нормами міжнародного права. Огляд проводився спільно з слідчими Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області»,- зазначили в Харківській обласній прокуратурі.
Нагадаємо, окупанти зруйнували
щонайменше 270 споруд релігійних спільнот України.
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