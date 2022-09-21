Ворог завдав удари по населеним пунктам Харківщини (відео)

21.09.2022 21:02 Дмитро Колонєй

Оперативна інформація станом на вечір 21 вересня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, за добу ворог завдав 5 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Внаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів. Серед них - Харків, Слов’янськ, Печеніги, Покровськ, Полтавка, Білогорівка, Невельське, Мар’їнка, Миролюбівка та Високопілля.

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Грушівка, Куп’янськ, Ветеринарне, Гоптівка та Глибоке;

Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях України військово-політичне керівництво російської федерації оголосило часткову мобілізацію. Разом з тим, продовжується проведення заходів так званої “внутрішньої самомобілізації”. У військах казачого товариства “всєвєлікого войска донского” здійснюється підбір кандидатів для служби в росгвардії. Кубанське казаче військо зобов’язане сформувати додаткові підрозділи добровольців та провести їх підготовку на базі районних казачих товариств краснодарського краю. У місті Чита і області набір кандидатів здійснюється під виглядом відправки на будівельні роботи в Україні.

За добу підрозділи наших військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське.

Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 32 удари по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 17 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 10 позицій зенітних ракетних комплексів та одного складу з боєприпасами. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили одну крилату ракету і 3 БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 22 об’єктах противника - зокрема по 7 пунктах управління різного рівня та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. В зону ураження потрапили склади боєприпасів, об’єкти ППО та понтонні переправи окупантів.