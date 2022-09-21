21.09.2022 20:19 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов та посол Франції обговорили потреби, які є у Харкова (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на прес-службу Харківськиї мерії, у ході зустрічі з мером Харкова Ігорем Тереховим посол Франції Етьєн де Понсен зазначив, що готовий передати інформацію про потреби, які є у Харкова, французьким колегам.

У його планах відвідати місто Ізюм, де працює лабораторія, передана Україні французьким урядом, яка допомагає ідентифікувати тіла жертв. Крім того, на корабель у Марселі вже вантажать обладнання та необхідні будматеріали для України. Посол

Зі свого боку Ігор Терехов відмітив, що Харкову справді потрібен транспорт. Мер Харкова наголосив, що проїзд у громадському транспорті в місті залишається безкоштовним, але кількість рухомого складу потрібно збільшити.

«Нам дуже потрібен транспорт. І другий напрямок - це продукти, крупи, все найпростіше. Настане зима, і я не виключаю перебої з електроенергією. Ми локально роздаватимемо людям гарячу їжу, робитимемо пункти обігріву. Я буду вдячний за будь-яку допомогу», - зазначив мер Харкова.