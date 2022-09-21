    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов та посол Франції обговорили потреби, які є у Харкова (фото)
21.09.2022  20:19   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов та посол Франції обговорили потреби, які є у Харкова (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на прес-службу Харківськиї мерії, у ході зустрічі з мером Харкова Ігорем Тереховим посол Франції Етьєн де Понсен зазначив, що готовий передати інформацію про потреби, які є у Харкова, французьким колегам.
 
У його планах відвідати місто Ізюм, де працює лабораторія, передана Україні французьким урядом, яка допомагає ідентифікувати тіла жертв. Крім того, на корабель у Марселі вже вантажать обладнання та необхідні будматеріали для України. Посол
 
Зі свого боку Ігор Терехов відмітив, що Харкову справді потрібен транспорт. Мер Харкова наголосив, що проїзд у громадському транспорті в місті залишається безкоштовним, але кількість рухомого складу потрібно збільшити. 
 
Обговорили потреби, які є у Харкова Ігор Терехов та посол Франції
 
«Нам дуже потрібен транспорт. І другий напрямок - це продукти, крупи, все найпростіше. Настане зима, і я не виключаю перебої з електроенергією. Ми локально роздаватимемо людям гарячу їжу, робитимемо пункти обігріву. Я буду вдячний за будь-яку допомогу», - зазначив мер Харкова.
 
Обговорили потреби, які є у Харкова Ігор Терехов та посол Франції
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, посол франции, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.09 Влада Наша основная задача - создать все условия для харьковчан и вынужденных переселенцев,- Ігор Терехов 21.09 Суспільство Ігор Терехов розповів про нічні обстріли Харкова 21.09 Надзвичайні події Ракетні удари по Харкову: в багатоповерхівці були заблоковані люди (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 