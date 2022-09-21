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21.09.2022  20:00   Дмитро Колонєй

У Харкові комунальниками ліквідована аварія на водоводі

Про те, які ремонтні роботи йдуть у місті, поінформувало КП «Харківводоканал».

Як повідомляє РЕДПОСТ,з посиланям на КП «Харківводоканал», бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» напередодні ліквідували 15 пошкоджень на водоводах і привели до ладу дев'ять оглядових колодязів. 
 
Зокрема, у Київському районі ремонтники оперативно усунули аварійну ситуацію на магістралі діаметром 300 мм на вул. Лісопарковій. 
 
Начальник Київської районної служби зовнішніх водопровідних мереж Віталій Чупандін зазначив, що також
  • на вул. Лісопарковій робітники капітально відремонтували ввід до однієї з лікарень,
  • на вул. Тюринській підготували до перекладання ділянку трубопроводу довжиною близько 40 м.
За його словами, незважаючи на обстріли, підготовка водопровідного господарства району йде за графіком. 
 
Зазначимо, що сьогодні, 21 вересня, планується виконати ремонтні роботи на 12 пошкоджених ділянках водоводів. 
 
Інформацію про аварійні ситуації можна повідомити за тел.: 15-33.
 
Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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