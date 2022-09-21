21.09.2022 19:40 Дмитро Колонєй

Врятували сотні пацієнтів: на Харківщині евакуйовані пацієнти лікарні (фото)

Людей з небезпечної зони вівезли поліцейські Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, поліцейські вивезли паціентів з лікарні у прифронтової зоні Харківщини Медичний заклад знаходиться у селі Стрілеча на кордоні з карїною-агресором. Як тільки з’явилась можливість, співробітники відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2, ДСНС та представники Харківської обласної військової адміністрації вирушили на допомогу.

За три дні евакуаційних заходів вдалось вивезти близько 600 громадян. Правоохоронці доставили хворих під супроводом працівників лікарні до Харкова, де їх розмістили у медичній установі та забезпечили всім необхідним.