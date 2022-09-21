21.09.2022 18:53 Дмитро Колонєй

Наша основная задача - создать все условия для харьковчан и вынужденных переселенцев,- Ігор Терехов

Мер Харкова звернувся до міжнародних фондів щодо постачання модульних котелень.



Наша основная задача - создать все условия для харьковчан и вынужденных переселенцев,- Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, Харківський міський голова Ігор Терехов 21 вересня 2022 року зустрівся з представниками організації «Shelter Cluster» та інших міжнародних фондів, які координують роботу з відновлення житла та допомоги харків'янам.

Станом на 19 вересня 2022 року міжнародні фонди вже доправили до Харкова 25 фур з ремонтними комплектами для багатоквартирних будинків та шкіл, а також непродовольчими наборами, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб.

Ігор Терехов зазначив, що відкритим залишається питання поставки модульних твердопаливних котелень, генераторів та електронних конвекторів.

«Мы не исключаем возможности, что обстрелами будут повреждены новые подстанции, ТЭЦ и водогоны. Поэтому наша основная задача - создать все условия для харьковчан и вынужденных переселенцев. Я благодарю за вашу работу, и хочу, чтобы мы сосредоточились на поставках всего самого необходимого, чтобы люди нормально пережили осень, зиму и начало весны», - наголосив мер Харкова.

Регіональний менеджер організації DRC Джуліано Персью повідомила, що вони планують надати місту обігрівачі, термоковдри, допомогти створити центри обігріву, надати фінансову допомогу на відновлювальні роботи, а громадянам - індивідуальну психологічну підтримку. Низка організацій мають намір взяти участь у заміні вікон, ремонті шкіл, наданні людям щомісячної матеріальної допомоги у розмірі 2 200 грн (протягом трьох місяців, приблизно для 5 тис. осіб).