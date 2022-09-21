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21.09.2022  15:35   Віталій Хінєвіч

Українець став найкращим студентом у світі

Ігор Клименко став найкращим студентом у світі та отримав нагороду.

Студент
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що 20 вересня 2022 року Ігоря Клименка нагородили званням найкращого студента світу за версією престижної Всесвітньої премії Global Student Prize.
 
«Це потребувало багато роботи і часу, але тепер я отримав доступ до світового ком’юніті та можливість співпрацювати з великими інвесторами та людьми по всьому світу! А також – стипендію у $100 000! Я абсолютно впевнений, що більшу її частину витрачу на розроблення дрона!», – зазначив Ігор.
 
Хлопець зробив інноваційний винахід, поєднавши безпілотник з міношукачем. Коптер дистанційно віднаходить вибухонебезпечні предмети завдяки електромагнітному й оптичному дослідженню поверхонь. Може знаходити різні типи мін, а найголовніше – передавати точні координати знайдених об’єктів саперам.
 
Нагадаємо, студентська збірна України візьме участь у Кубку світу з єдиноборств.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  образование
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