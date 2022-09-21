    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Банда псевдо-правоохоронців пограбувала людину у Харкові (фото)
21.09.2022  15:22   Дмитро Колонєй

Банда псевдо-правоохоронців пограбувала людину у Харкові (фото)

Бандитам повідомлено про підозру у Харкові.

Пограбувала людину у Харкові банда псевдо-правоохоронців
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, 16 вересня 2022 року члени злочинного угруповання проникли до складських приміщень у м. Харкові, де перебував чоловік. 
 
Пограбувала людину у Харкові банда псевдо-правоохоронців
 
Зловмисники під виглядом співробітників СБУ, погрожуючи застосуванням вогнепальної автоматичної зброї, побили чоловіка та забрали гроші, ювелірні прикраси та документи. Проте далеко втекти їм не вдалось. Шість зловмисників затримані в порядку ст. 208 КПК України. 
 
Пограбувала людину у Харкові банда псевдо-правоохоронців
 
Правопорушникам повідомлено про підозру. Чотирьом з них — за фактом розбою, поєднаного з проникненням у приміщення та вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України), двоє інших підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).
Пограбувала людину у Харкові банда псевдо-правоохоронців
 
Пограбувала людину у Харкові банда псевдо-правоохоронців
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  ограбление, налет, харьков, афера
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.09 Надзвичайні події У Харкові заради наживи до смерті забили літнього чоловіка 05.09 Надзвичайні події У Харкові за день спіймали трьох злочинців у бігах (фото) 24.08 Надзвичайні події У Харкові зловмисник пограбував маленьку дівчинку (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 