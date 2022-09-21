21.09.2022 15:22 Дмитро Колонєй

Банда псевдо-правоохоронців пограбувала людину у Харкові (фото)

Бандитам повідомлено про підозру у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, 16 вересня 2022 року члени злочинного угруповання проникли до складських приміщень у м. Харкові, де перебував чоловік.

Зловмисники під виглядом співробітників СБУ, погрожуючи застосуванням вогнепальної автоматичної зброї, побили чоловіка та забрали гроші, ювелірні прикраси та документи. Проте далеко втекти їм не вдалось. Шість зловмисників затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Правопорушникам повідомлено про підозру. Чотирьом з них — за фактом розбою, поєднаного з проникненням у приміщення та вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України), двоє інших підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).