18.09.2022 15:05 Віталій Хінєвіч

Компанія «Zoom» надасть ліцензований доступ до своїх продуктів для ефективного дистанційного навчання

Zoom надасть достатню кількість ліцензій, щоб українські заклади освіти могли здійснювати освітні програми онлайн.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що Міністерство освіти і науки України та Zoom Video Communications, Inc. погодили надання ліцензії уніфікованої комунікаційної платформи «Zoom Education» та застосунків «Large Meetings» для організації дистанційного навчання у закладах освіти України.

«Виклики, які зараз постають перед українською освітою, справді безпрецедентні. Системний аналіз, який нещодавно провели МОН у співпраці з освітнім кластером в Україні, Світовим банком, ЮНІСЕФ і Міжнародною неурядовою організацією «Save the Children», підтвердив, що більшість шкіл, коледжів і університетів працює або повністю онлайн, або в змішаному режимі. Наша відповідальність полягає в тому, щоб учні та вчителі мали необхідні інструменти для безперервності процесу навчання та щоб ніхто не залишався осторонь. Ми висловлюємо глибоку подяку Zoom за швидке реагування та масштабну підтримку», – розповів Перший заступник Міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

Варто зазначити, що Zoom надасть достатню кількість ліцензій, щоб кожна школа та заклади вищої освіти в Україні могли здійснювати освітні програми онлайн.

За кілька місяців майже 800 закладів освіти мають ліцензований доступ використання інструментів Zoom, що дозволило вчасно розпочати 2022-2023 навчальний рік для мільйонів здобувачів.

«У той час, коли життя такої кількості українських студентів порушено, ми готові гарантувати, що їхня освіта може продовжуватися». Ми прагнемо використовувати найкраще від Zoom, аби допомогти забезпечити доступ до високоякісної дистанційної освіти. Пишаємося тим, що підтримуємо Міністерство освіти і науки України, щоб забезпечити продовження навчання та співпрацю українських студентів, викладачів та персоналу, які вимушено покинули свої домівки та заклади освіти через повномасштабне вторгнення рф в Україну», — повідомив керівник відділу глобальної публічної політики та зв’язків з урядом компанії «Zoom» Джош Каллмер.

Нагадаємо, в Україні доступні електронні підручники для освітнього процесу.