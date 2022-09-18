18.09.2022 15:35 Дмитро Колонєй

В Україні почав роботу Єдиний центр з прийому звернень від російських військових та їхніх родин

Про це інформує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, в рамках роботи Координаційного штабу запущено Єдиний центр та цілодобову гарячу лінію прийому звернень від російських військових та їхніх родин.

Це продовження державного проєкту, призначеного інформувати російських військових про можливості скласти зброю та зберегти своє здоров'я та життя.

Державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним Силам.

Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Натомість Україна потребує поповнення обмінного фонду, аби повернути своїх захисників додому.

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами.

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