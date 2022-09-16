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16.09.2022  16:22   Дмитро Колонєй

Стало відомо як забезпечений Харків вакцинами від ковіду

Про це інформує Департамент охорони здоров’я Харкова.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент охорони здоров’я Харкова, медичні заклади охорони здоров’я міста Харкова у достатній кількості забезпечені вакциною «Janssen» та в меншій кількості - вакциною «Pfizer». 
  
У воєнний час ризик розвитку та розповсюдження інфекційних захворювань зростає. Найбільш уразливими є діти та дорослі, які не щеплені взагалі або вчасно не зробили ревакцинацію.   
  
З огляду на це, харків’ян закликають не забувати про вакцинацію від COVID-19. Щоб зробити щеплення, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або до найближчої міської поліклініки. З переліком медзакладів, де працюють пункти вакцинації, можна ознайомитися за посиланням.
  
Також у департаменті нагадали, що, незалежно від того, якою вакциною щепилася людина, оптимальний термін ревакцинації становить від 6 до 9 місяців після завершення первинного курсу вакцинації. Отримати бустерну дозу харків’яни старше 18 років можуть у будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Після цього вони отримають новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб. Згенерувати його можна  в застосунку «Дія».  
  
Зазначимо, що станом на 16 вересня у Харківському районі зареєстровано 87 нових випадків захворювання на коронавірус, 72 з яких - у місті Харкові. Загалом у Харківській області за період спостереження лабораторно підтверджено 309 470 випадків захворювання на COVID-19, 1103 особи перебувають під медичним наглядом, 301 268 пацієнтів одужали, 7099 - померли.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вакцина, covid, харьков, pfizer
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