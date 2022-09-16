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16.09.2022  15:58   Дмитро Колонєй

Голодні вороги тікають на вкрадених човнах та жебракують

Про це інформує воєнна розвідка України.

Тікають на вкрадених човнах та жебракують загарбники на Півдні України
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, підрозділи загарбників, які досі знаходяться на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води. Зокрема, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ окупаційної армії, який розташований неподалік Каховки, не може вирішити проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами. Місцеве населення відмовляється забезпечувати окупантів продовольством навіть під примусом. Наразі поповнення запасів води і боєкомплекту здійснюється винятково вночі цивільним автотранспортом, викраденим у найближчих населених пунктах.
 
Низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби – моторні човни, викрадені у навколишніх селах.
 
Поблизу місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних рашистів по 10-20 чоловік. Ці військовослужбовці відмовились брати участь у бойових діях. В результаті, командири підрозділів зняли їх з усіх видів постачання, вилучили зброю та відпустили «на вільні хліба». Наразі вони вимушені жебракувати у місцевих жителів та шукають можливості повернутися додому.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, деморализация, украина
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