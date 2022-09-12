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12.09.2022  18:00   Віталій Хінєвіч

Вступникам повернуть кошти за пробне ЗНО 2022 року

Для повернення коштів учасник має подати заявку та документ, який підтверджує сплату за пробне ЗНО.

ЗНО
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Оsvita.ua.
 
Повідомляється, що відповідно до затвердженого Порядку повернення коштів, кожен учасник, який сплатив кошти за участь у пробному ЗНО, має подати заяву про повернення коштів.
 
Окрім цього, учасник має додати оригінал або копію квитанції чи іншого платіжного документа, який підтверджує внесення плати за проведення пробного ЗНО.
 
Поверенення коштів буде здійснено за допомогою спеціального сервіса, розміщеного на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти.
 
Варто зазначити, що на сервісі учасник має обрати один із двох варіантів повернення коштів.
 
Повернення може відбуватись або на особистий банківський рахунок чи рахунок іншої фізичної особи, або на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.
 
Ділити суму коштів для переказу на різні призначення та частини не дозволяється.
 
Нагадаємо, українські школярки можуть долучитись до курсу з урбаністики.
 
Источник:   Освіта.ua
 Тэги:  образование
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