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11.09.2022  20:15   Віталій Хінєвіч

Українські школярки можуть долучитись до курсу з урбаністики

Узяти участь можуть дівчата віком від 15 до 22 років, які успішно виконають відбіркове завдання.

онлайн-курсу «Урбаністика»
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що з 2 до 30 вересня 2022 року триває відбір учасниць освітнього онлайн-курсу «Урбаністика», у межах якого будуть розроблені проєкти для відбудови зруйнованих українських міст. Протягом чотирьох місяців 50 дівчат здобудуть практичні та теоретичні знання із планування та розвитку міських територій.
 
Модуль міститиме тематичні зустрічі та відкриті лекції. За результатами курсу, журі визначить 10 найкращих ідей, які організатори передадуть на перевірку та якісне доопрацювання спеціалістам із містобудування та архітектури. Це допоможе зробити містобудівні проєкти реалістичними та придатними для відтворення. Згодом напрацьовані матеріали запропонують на розгляд місцевим громадам, органам місцевого самоврядування, бізнесу, міжнародним фондам та організаціям, які інвестують у розвиток України. 
 
Проєкт дозволить врахувати голоси дівчат та жінок у процесі планування сучасних міст та мотивуватиме молодь залишатися в Україні, аби докладати зусилля до відбудови держави. 
Узяти участь можуть дівчата віком від 15 до 22 років, які успішно виконають відбіркове завдання, розміщене за посиланням.
 
Нагадаємо, Укрпошта випустить перший маркований конверт військового часу.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  курс
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