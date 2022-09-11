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11.09.2022  18:55   Віталій Хінєвіч

Укрпошта випустить перший маркований конверт військового часу

За дизайн нового конверту проголосувало 200 000 українців.

конверт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.
 
Повідомляється, що невдовзі Укрпошта випустить нову марку «Тризуб» на конверті.
 
«Цього місяця ми планували змінити військову тему на культурну, щоб трішки вас розвантажити. Але, завдяки нашим ЗСУ, відбуваються такі події, що ми не можемо не задокументувати їх так, як це вміє Укрпошта. Ми додали до колекції символічний маркований конверт «Ласкаво просимо до пекла». Думаю, цією фразою можна описати те, що зараз відчувають наші вороги»,-повідомив Ігор Смілянський.
 
Варто зазначити, що за відповідний дизайн першого першого маркованого конверту військового часу, проголосувало понад 200 000 українців.
 
Як зазначив генеральний директор Укрпошти, нова марка «Тризуб» на конверті-це символ, на який орки реагують, як вампіри на часник — особливий рівень  захисту.
 
 
Источник:   Укрпошта
 Тэги:  укрпошта, марка
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