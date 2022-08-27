27.08.2022 09:45 Віталій Хінєвіч

Укрпошта випустила листівку з символами Харкова

Ілюстрація поєднує впізнавані образи та символи міста.



Укрпошта випустила листівку з символами Харкова



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що Укрпошта випустила серію листівок із зображенням міст України, одна з яких присвячена місту-герою Харкову.

Ілюстрація поєднує впізнавані образи та символи міста, а саме: скульптуру міфічного вершника — козака Харка, обриси Благовіщенського собору та Дзеркального струменя, а також колоритний тремпель на листівці повертають думками до довоєнного Харкова.

Малюнки для серії листівок створила ілюстратора з Миколаєва Анна Максименко.

Варто зазначити, що за словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського метою створення патріотичних листівок є підтримка українців, особливо тих, хто покинув рідні міста через війну, а також гарне нагадування для всіх решти про те, які красиві українські міста, і якими вони обов’язково будуть після перемоги.

Придбати листівки можна у всіх міських відділеннях Укрпошти, а також онлайн-магазині Укрпошти. Всі кошти, виручені з продажу листівок будуть спрямовані на потреби ЗСУ.