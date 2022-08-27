27.08.2022 09:45 Віталій Хінєвіч
Укрпошта випустила листівку з символами Харкова
Ілюстрація поєднує впізнавані образи та символи міста.
Укрпошта випустила листівку з символами Харкова
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Укрпошту.
Повідомляється, що Укрпошта випустила серію листівок із зображенням міст України, одна з яких присвячена місту-герою Харкову.
Ілюстрація поєднує впізнавані образи та символи міста, а саме: скульптуру міфічного вершника — козака Харка, обриси Благовіщенського собору та Дзеркального струменя, а також колоритний тремпель на листівці повертають думками до довоєнного Харкова.
Малюнки для серії листівок створила ілюстратора з Миколаєва Анна Максименко.
Варто зазначити, що за словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського метою створення патріотичних листівок є підтримка українців, особливо тих, хто покинув рідні міста через війну, а також гарне нагадування для всіх решти про те, які красиві українські міста, і якими вони обов’язково будуть після перемоги.
Придбати листівки можна у всіх міських відділеннях Укрпошти, а також онлайн-магазині
Укрпошти. Всі кошти, виручені з продажу листівок будуть спрямовані на потреби ЗСУ.
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