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27.08.2022  09:45   Віталій Хінєвіч

Укрпошта випустила листівку з символами Харкова

Ілюстрація поєднує впізнавані образи та символи міста.


Укрпошта випустила листівку з символами Харкова
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.
 
Повідомляється, що Укрпошта випустила серію листівок із зображенням міст України, одна з яких присвячена місту-герою Харкову.
 
Ілюстрація поєднує впізнавані образи та символи міста, а саме: скульптуру міфічного вершника — козака Харка, обриси Благовіщенського собору та Дзеркального струменя, а також колоритний тремпель на листівці повертають думками до довоєнного Харкова.
 
Малюнки для серії листівок створила ілюстратора з Миколаєва Анна Максименко.
 
Варто зазначити, що за словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського метою створення патріотичних листівок є підтримка українців, особливо тих, хто покинув рідні міста через війну, а також гарне нагадування для всіх решти про те, які красиві українські міста, і якими вони обов’язково будуть після перемоги.
 
Придбати листівки можна  у всіх міських відділеннях Укрпошти, а також онлайн-магазині Укрпошти. Всі кошти, виручені з продажу листівок будуть спрямовані на потреби ЗСУ.
 
Нагадаємо, у Харкові відбулася презентація та спецпогашення поштової марки до Дня Незалежності України.
 
Источник:   Укрпошта
 Тэги:  харьков, укрпошта
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