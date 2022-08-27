27.08.2022 09:15 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці розповіли подробиці ракетного удару по Харкову

Окупанти завдали ракетних ударів по двох районах Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 27 серпня близько 2:41 окупанти завдали ударів по центральній частині міста. Внаслідок удару по Основянському району Харкова значно пошкоджено адміністративні та житлові будинки. У тому числі будинки, які мають історичне значення.

Окрім цього ушкодження отримали торгові магазини, туристична агенція та фінансова установа. Поранення отримала 61-річна харків'янка.

Близько 3:00 ворог завдав удару по Київському району Харкова, ракета потрапила у відкриту ділянку.

Попередньо, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.