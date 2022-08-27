27.08.2022 08:30 Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники ліквідували наслідки обстрілів окупантів

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що за добу рятувальники здійснили 46 оперативних виїздів, з яких:

на ліквідацію пожеж — 31;

пожеж спричинених військовими діями — 3;

аварійно-рятувальні роботи-1;

для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції-5;

інші виїзди-9.

В результаті нічної ракетної атаки ворога на Харків, пожеж не трапилось. Постраждала 1 особа.

Крім того, через нехтування правилами пожежної безпеки на відкритих територіях та екосистемах трапилось 19 загорянь. Загальна площа горіння сміття, сухої трави, очерету та чагарників склала понад 7 га. В результаті 2-х побутових пожеж 2 людей отримали травми, 1 з них – 11-річний хлопчик.

Перший випадок стався у селищі Близнюки Лозівського району на вул. Васильченка, 38. Там в результаті дії запалювання електричної природи зайнялась літня кухня на площі 35 кв.м., а 18-річний чоловік отримав опіки кінцівок. У другому випадку внаслідок необережного поводження з вогнем загорілась господарча споруда у селищі Малинівка Чугуївського району на вул. Чугуївській, 53. 11-річний хлопець отримав опіки нижніх кінцівок та був госпіталізований до опікового центру у м. Харкові. Площа пожежі склала 10 кв.м. Дані пожежі успішно і оперативно ліквідовані силами ДСНС.

Близько 12:00 трапилась пожежа у полі біля села Братениця Богодухівського району. Там горіла кабіна трактора та трава на площі 50 кв.м. Пожежа самоліквідувалась. Підрозділи ДСНС не викликались. На місці пожежі виявлено тіло 72-річного чоловіка. Причина виникнення пожежі встановлюється.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 7 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, Ігор Терехов повідомив про ракетні удари по Харкову.