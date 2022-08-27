27.08.2022 07:52 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив про ракетні удари по Харкову

Окупанти завдали ракетних ударів по житлових районах міста.



Ігор Терехов повідомив про ракетні удари по Харкову



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ігоря Терехова.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що під ракетними ударами ворога опинилась центральна частина міста в Основ'янському та Київському районах. За попередньою інформацією жертв немає.

У цей же час зазначається, що постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського. Цей об'єкт було реставровано кілька років тому. Постраждала школа в центрі Харкова. Інформація про жертв та постраждалих відсутня.