    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ігор Терехов повідомив про ракетні удари по Харкову
27.08.2022  07:52   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив про ракетні удари по Харкову

Окупанти завдали ракетних ударів по житлових районах міста.


Ігор Терехов повідомив про ракетні удари по Харкову
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ігоря Терехова.
 
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що під ракетними ударами ворога опинилась центральна частина міста в Основ'янському та Київському районах. За попередньою інформацією  жертв немає.
 
У цей же час зазначається, що постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського. Цей об'єкт було реставровано кілька років тому. Постраждала школа в центрі Харкова. Інформація про жертв та постраждалих відсутня.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.08 Надзвичайні події Правоохоронці зафіксували злочини окупантів, скоєних у Харкові (відео) 27.08 Суспільство Війна в Україні: скільки разів лунала повітряна тривога у Харківській області 27.08 Надзвичайні події та кримінал Наслідки влучання ворожої ракети по центральній частині Харкова (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 