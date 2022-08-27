27.08.2022 07:30 Рита Парфенова

27 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно в останню суботу серпня відзначають День авіації України.

День авіації України відзначають з 1993 року – після виходу відповідного президентського указу від 16 серпня.



Це фактично професійне свято всіх авіаторів країни, які несуть військову чи цивільну службу на авіапідприємствах та авіалініях. Вперше День авіації України відзначали 1993 року – після виходу відповідного президентського указу від 16 серпня.





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Щороку в останню суботу серпня тисячі водіїв відзначають своє професійне свято – День далекобійника.



Дальнобійник – це не просто робота, яка приносить гроші, а спосіб життя. Ця професія безпосередньо пов'язана з різноманітними небезпеками, але також дозволяє подорожувати і відкривати нові куточки країн.



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За народним календарем сьогодні Міхей Тиховий. Він примітний закінченням двотижневого Успенського посту та сильними вітрами, якими судили про осінню погоду.



Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то осінь буде ясною.



Після Михея завершувався Успенський піст і розпочинався осінній м'ясоїд. Цієї пори грали заздалегідь змовлені весілля. Так що Міхєєв день був останньою можливістю посвататися до дівчини, що сподобалася.

Також цього дня

У 1770 народився Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, батько класичної німецької філософії.



1856 – народився Іван Франко, український письменник, поет, «вічний революціонер» та «каменяр».



1871 – народився Теодор Драйзер, американський письменник («Американська трагедія», «Фінансист», «Титан», «Стоїк») та громадський діяч.



1877 – народився Чарльз Роллс, співзасновник компанії «Роллс-Ройс», учасник перегонів. Поставив перший британський рекорд швидкості на автомобілі, став першою людиною, яка здійснила переліт через Ла-Манш і назад без посадки, і, на жаль, першим британцем, який загинув в авіакатастрофі.



1912 – Едгар Райс Берроуз опублікував у журналі першу розповідь про пригоди Тарзана.



1940 – американська компанія СВS продемонструвала у Нью-Йорку першу систему кольорового телебачення, придатну для практичного застосування.



1941 – народився Богдан Ступка (пом. 22 липня 2012), радянський та український актор театру та кіно.



1946 – у США випробувано крісло пілота, що автоматично катапультується.



1955 – у Великобританії побачив світ перший екземпляр «Книги рекордів Гіннесса» на 198 сторінках. Спочатку книга була схожа на солідний довідник, але згодом до неї стали включатися також забавні та екстравагантні досягнення.



1977 – на Чорнобильській АЕС запустили в дію 1-й енергоблок.



1983 – народилася Джамала, українська співачка й акторка кримськотатарського та вірменського походження. Народна артистка України, переможниця Євробачення-2016.



1991 – проголошення незалежності Молдови.



2003 – Марс наблизився до Землі на мінімальну відстань за останні 60 000 років (55,75 млн км).



2007 – ухвалено Відозву української інтелігенції з приводу спорудження пам'ятників російській імператриці Катерині.



Іменини відзначають: Олексій, Аркадій, Василь, Матвій, Міхей.