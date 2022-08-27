27.08.2022 09:00 Віталій Хінєвіч

Ворожий снаряд потрапив до трактора, який працював у полі Харківської області

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на главу ХОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що протягом минулої доби окупанти обстріляли Чугуївський, Богодухівський, Ізюмський та Харківський район. Пошкоджено житлові будинки, господарські прибудови, цивільні промислові об'єкти, виникли пожежі.

У Харківському районі ворожий снаряд потрапив до трактора, який перебував у полі. Загинув 71-річний чоловік.

В Ізюмському районі через обстріли загорівся склад з насінням соняшника. Близько 500 тонн соняшника вдалося врятувати.

Також наголошується, що внаслідок ракетних ударів по Харкову 61-річна жінка зазнала травм. Госпіталізації не потребувла.