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12.09.2022  17:59   Дмитро Колонєй

Армія окупантів поповнюється на Камчатці

Про це інформує воєнна розвідка України.

Поповнюється на півночі РФ армія окупантів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, страна-агресор оголосила про акцію збору коштів на придбання зимової форми для окупаційного контингенту, який знаходиться в Україні. Офіційний кремль визнав, що не має достатньо бюджетних коштів на ці потреби.
 
Також стало відомо, що чергова ротація окупантів складатиметься в основному з жителів далекого сходу та камчатки. За задумом – вони краще адаптовані до життя в умовах низьких температур і будуть ефективніші в зимовий період. Також ці військовослужбовці не привчені до комфорту та легко перенесуть відсутність налагодженого побуту.
 
Є інформація, що кремлівським вербувальникам вдалося привабити певну частину населення північних регіонів обіцянками високих виплат. Як кажуть самі «новобранці»: «нам за все життя стільки не заробити».
 
Втім, цей особовий склад має дуже низький рівень підготовки та практично нічого не знають про реальний стан справ бойових дій в Україні.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, пополнение окупантов, украина
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