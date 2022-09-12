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12.09.2022  17:37   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники вивозять майже 8 тисяч кубометрів сміття за добу

Про це інформує харківське КП «Комплекс з вивозу побутових відходів».


Фото из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з псиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» з 1 по 11 вересня вивезло понад 79,6 тис. куб. м відходів всіх видів.
 
За цей період працівники КВПВ вивезли
  • 64,7 тис. куб. м твердих побутових відходів,
  • 5,8 куб. м великогабаритних відходів самоскидами та навантажувачами
  •  9,1 куб. м -  бункерами.
 
Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко зазначив, що успішний контрнаступ військ Збройних Сил України та звільнення  регіону сприяє тому, що дедалі більше харків'ян повертаються до міста. У зв’язку з цим збільшилась кількість побутових відходів, а також виникла проблема з під’їзними шляхами до контейнерів. 
 
«Особистий транспорт харків’ян, припаркований біля будинків, часто заважає проїзду нашої спецтехніки. Я хочу подякувати харків'янам за оплату наших послуг і прошу звертати увагу автолюбителів на місця паркування свого авто у дворах, щоб це не ускладнювало проїзд сміттєвозів до контейнерів для збирання твердих побутових відходів, - зазначив Олексій Артикуленко.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вывоз мусора, коммунальщики, харьков
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