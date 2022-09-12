12.09.2022 13:35 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про роботу громадського транспорту

Після вчорашнього обстрілу критичної інфраструктури Харківський метрополітен працює без змін.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що в усіченому обсязі на лінії вийшли міські тролейбуси та трамваї. Наземний транспорт курсує не весь, оскільки ще залишаються проблеми з електроенергією у Холодногірському районі.

«Зараз, сподіваюся, запустимо електроенергію у Холодногірському районі, де проводяться підготовчі роботи», - повідомив мер Харкова.

Також Ігор Терехов зазначив, що після удару по інфраструктурних об'єктах усі операційні та реанімаційні відділення у медичних установах були переведені на автономне енергопостачання. За словами міського голови, там також планують встановити додаткові генератори.

«Усі лікувальні заклади витримали це випробування. Сьогодні вони вже практично всі працюють від стаціонарних джерел живлення», - наголосив Ігор Терехов.

Він ще раз подякував усім, хто брав участь у ліквідації наслідків удару та відновлював електропостачання у місті, щоб сьогодні харків'яни були з водою та світлом.

«За те, як упоралися наші комунальні служби та працівники «Укренерго», їх усіх треба нагородити. Була вкрай важка ситуація. Є загиблі, поранені. Також висловлюю подяку нашим працівникам ДСНС. Була дуже серйозна пожежа, заграву бачив увесь Харків. Дуже дякую всім, хто не спав цієї ночі, хто працював, харків'янам - за мужність та терпіння, всім, хто брав участь у локалізації найскладнішої ситуації з енергопостачанням за всю історію війни», - наголосив міський голова.