Харків знову під обстрілами: перебувайте в укриттях

Удень 12 вересня військові рф знову обстріляли Харків.
Інформацію про обстріл офіційно підтвердив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Окупанти завдали удар по Харкову. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Мешканців міста закликають перебувати в укриттях.
Не ігноруйте сигнали тривоги!
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День може бути дуже насиченим подіями. Намагайтеся не втрачати голови, тому що не всі сюрпризи обіцяють бути приємними.
У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці піде дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується.
12 вересня відзначається «творче» свято – Міжнародний день в'язання гачком.
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