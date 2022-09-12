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12.09.2022  13:29   Рита Парфенова

Харків знову під обстрілами: перебувайте в укриттях

Удень 12 вересня військові рф знову обстріляли Харків.


РЕДПОСТ

Інформацію про обстріл офіційно підтвердив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Окупанти завдали удар по Харкову. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Мешканців міста закликають перебувати в укриттях.

Не ігноруйте сигнали тривоги!

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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