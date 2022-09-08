08.09.2022 13:23 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 8 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 8 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 40 легкових авто;

«Угринів» - 30 легкових авто;

«Рава-Руська» - 20 легкових авто, 4 автобуси;

«Грушів» - 10 легкових авто, 1 автобус;

«Краківець» - 50 легкових авто;

«Шегині» - 1 автобус.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 25 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 10 легкових авто, 8 автобусів;

«Лужанка» - 10 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 40 легкових авто.

Нагадуємо, «Укрзалізниця» запустила щоденний потяг до кордону з Румунією.