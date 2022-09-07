07.09.2022 15:10 Віталій Хінєвіч
В Україні за добу знищили 494 вибухонебезпечних предметів
Протягом доби піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій залучалися 124 рази.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Урядовий портал.
Повідомляється, що протягом доби виявлено, вилучено і знешкоджено 494 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 68 гектар.
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали:
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в Харківській області 7 тис. 399 рази,
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на Київщині – 5 тис. 841,
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Чернігівщині – 3 тис. 490,
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Миколаївщині – 1 тис. 565,
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Сумщині – 1 тис. 98,
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Черкащині – 970.
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 193 тис. 491 вибухонебезпечних предметів та 1 тис. 665 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тис. 107 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 69 тис. 956 гектарів.
У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки треба одразу повідомити за номером телефону - 101.
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