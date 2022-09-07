07.09.2022 15:10 Віталій Хінєвіч

В Україні за добу знищили 494 вибухонебезпечних предметів

Протягом доби піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій залучалися 124 рази.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Урядовий портал.

Повідомляється, що протягом доби виявлено, вилучено і знешкоджено 494 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 68 гектар.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали:

в Харківській області 7 тис. 399 рази,

на Київщині – 5 тис. 841,

Чернігівщині – 3 тис. 490,

Миколаївщині – 1 тис. 565,

Сумщині – 1 тис. 98,

Черкащині – 970.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 193 тис. 491 вибухонебезпечних предметів та 1 тис. 665 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тис. 107 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 69 тис. 956 гектарів.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки треба одразу повідомити за номером телефону - 101.