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07.09.2022  15:39   Дмитро Колонєй

Харків'яни повертаються: у місті зростає об'єм вивезених відходів

Про це інформує КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», працівники підприємства за літо вивезли на 15% більше сміття, ніж навесні. 
 
Це пов’язано з тим, що харків’яни повертаються додому. Наприклад, навесні з вул. Біблика, вул. 12 Квітня, пр. Індустріального та бул. Івана Каркача сміттєвози вивезли 11,7 тис. куб. м відходів, а за літо - 13,8 тис. куб. м. 
 
Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко підкреслив, що, крім зростання фізичного навантаження на працівників, виникла ще одна проблема - проїзд спецтранспорту. 
 
«Харків'яни особистими автомобілями іноді так перегороджують під'їзні шляхи до контейнерів, що проїхати дуже складно, а іноді - неможливо. Ми вдячні харків'янам за своєчасну оплату нашої послуги і просимо паркувати транспорт, не загороджуючи проїзд сміттєвозам», - зазначив Олексій Артикуленко.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вывоз мусора, коммунальщики, харьков, квбо
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