07.09.2022 14:33 Дмитро Колонєй

Чоловік, який мріє про захоплення Харкова ворогом, чекає на суд (фото)

У Харкові затверджено та направлено до суду обвинувальний акт.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, наприкінці червня 2022 року 36-річний чоловік перебував біля під’їзду у Шевченківському районі м. Харкова.

У цей час на вулицю вийшли сусіди, які привітались з чоловіком та сказали «Слава Україні!». Підозрюваний почав кричати та нецензурно лаятись на адресу людей, доводячи сусідам, що російська армія ніколи не обстрілювала Харків, це все роблять військові ЗСУ, щоб звинуватити РФ. Наостанок чоловік додав, що українці походять від росіян, і що він чекає, коли РФ захопить м. Харків.

Наразі обвинувальний акт направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова. Дізнання проводили дізнавачі ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.