    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Чоловік, який мріє про захоплення Харкова ворогом, чекає на суд (фото)
07.09.2022  14:33   Дмитро Колонєй

Чоловік, який мріє про захоплення Харкова ворогом, чекає на суд (фото)

У Харкові затверджено та направлено до суду обвинувальний акт.

Мріє про захоплення Харкова ворогом чоловік, який наразі чекає на суд у місті
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, наприкінці червня 2022 року 36-річний чоловік перебував біля під’їзду у Шевченківському районі м. Харкова. 
 
У цей час на вулицю вийшли сусіди, які привітались з чоловіком та сказали «Слава Україні!». Підозрюваний почав кричати та нецензурно лаятись на адресу людей, доводячи сусідам, що російська армія ніколи не обстрілювала Харків, це все роблять військові ЗСУ, щоб звинуватити РФ. Наостанок чоловік додав, що українці походять від росіян, і що він чекає, коли РФ захопить м. Харків.
 
Наразі обвинувальний акт направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова. Дізнання проводили дізнавачі ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.09 Надзвичайні події Екс-правоохоронець перейшов на бік ворога під Харковом (відео) 02.09 Надзвичайні події У Харкові жінка публічно вихваляла країну-агресора (фото) 01.09 Надзвичайні події Працював на спецслужби ворога: під Харковом взято під варту держзрадника (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 