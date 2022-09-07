07.09.2022 14:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають значне пошкодження на трубопроводі

Ремонтниками заплановано проведення выдновлювальників робіт на 15 пошкоджених ділянках водоводів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 6 серпня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 14 пошкоджень на водоводах та упорядкували 10 оглядових колодязів.

Сьогодні ремонтниками заплановано проведення выдновлювальників робіт на 15 пошкоджених ділянках водоводів. Зокрема, у Новобаварському районі бригади АВР ліквідують серйозне пошкодження на ділянці трубопроводу діаметром 800 мм на вул. Академіка Богомольця.

«Заздалегідь ретельно підготувалися до проведення комплексних ремонтних робіт на водоводі, який забезпечує водопостачанням частину мешканців Новобаварського та Основ'янського районів. Ще раз відпрацювали до найменших деталей план майбутніх дій, запаслися необхідними матеріалами та перевірили готовність спецтехніки та механізмів. Виконанням відповідального завдання займаються вмілі майстри, які мають за плечима великий досвід виробничих робіт», - підсумував начальник Новобаварського району служби зовнішніх водопровідних мереж Євгеній Сальков.

Також спеціалістами підприємства виконується цілодобовий контроль якості води на всіх етапах водопідготовки та перед подачею до мережі міста. Відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді не зафіксовано.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час», – наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, у Харкові провели ремонт газопроводу