07.09.2022 13:53 Рита Парфенова

У Харківській області відкрили новій газовий поклад (відео)

Нова розвідувальна газова свердловина запрацювала у Харківській області.





Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає РЕДПОСТ.



«На родовищі в Харківському регіоні наші фахівці відкрили значний газовий поклад некласичного типу на глибині понад шість тисяч метрів», – написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.



Він додав, що геолого-геофізична інформація, що отримана нашою командою спеціалістів в результаті закладання, буріння та випробування свердловини, вказує на перспективність промислового освоєння нового покладу.



За даними компанії, за добу зі свердловини можуть добувати понад 120 тис. куб. м газу, однак її потенціал може бути більшим.

Нагадуємо, голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив про те, що на українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття, а температура в приміщеннях буде встановлена ​​на рівні 17–18°C.