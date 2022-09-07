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07.09.2022  13:53   Рита Парфенова

У Харківській області відкрили новій газовий поклад (відео)

Нова розвідувальна газова свердловина запрацювала у Харківській області.



Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає РЕДПОСТ.

«На родовищі в Харківському регіоні наші фахівці відкрили значний газовий поклад некласичного типу на глибині понад шість тисяч метрів», – написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.

Він додав, що геолого-геофізична інформація, що отримана нашою командою спеціалістів в результаті закладання, буріння та випробування свердловини, вказує на перспективність промислового освоєння нового покладу.

За даними компанії, за добу зі свердловини можуть добувати понад 120 тис. куб. м газу, однак її потенціал може бути більшим.

Нагадуємо, голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив про те, що на українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття, а температура в приміщеннях буде встановлена ​​на рівні 17–18°C.

Источник:   Юрій Вітренко
 Тэги:  газ, месторождение, харьков
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